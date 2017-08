Um homem foi condenado pelo tribunal de Newcastle, em Inglaterra, a uma pena de prisão de nove anos por ter violado a sua mulher enquanto esta dormia.

O homem britânico, com cerca de 30 anos, filmou-se várias vezes a atacar sexualmente a sua mulher – com que estava casado há mais de 10 anos – enquanto esta dormia na cama que partilhavam.

De acordo com o site britânico Independent, as violações começaram em setembro de 2016. A mulher descobriu o que se passava através dos vídeos que o marido guardava no seu telemóvel. A vítima afirmou em tribunal que contactou o marido, que estava a trabalhar, assim que descobriu os vídeos. “Acabei de ver vídeos teus a violar-me”, terá dito. O homem não chegou a ir a casa e entregou-se de imediato às autoridades.

“Em março de 2017, descobri que o meu marido andava a abusar-me sexualmente. Desde esse dia, a minha vida e a dos meus filhos deu uma volta de 180 graus (...) Nunca pensei que ele fosse capaz de fazer o que fez. Ele enganou-me. Nunca mais o quero ver”, terá dito a vítima, citada pelo Independent.

O tribunal considerou que o homem “aproveitou-se de o facto de a mulher estar sob o efeito de álcool ou ter um sono pesado. Fez o que fez para ter uma gratificação sexual e tratou a mulher como um objeto para satisfazer as suas fantasias, ignorando os seus desejos ou necessidades”.