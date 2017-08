A próxima semana chega com más notícias para os condutores portugueses. A valorização do euro não foi suficiente para anular a subida dos custos com os derivados do petróleo e, por isso, os preços dos combustíveis vão voltar a subir.

O litro do gasóleo deverá aumentar em um cêntimo naquela que é a já a quinta semana consecutiva de subida. De acordo com os preços médios divulgados no site da Direção Geral de Energia, o aumento deverá colocar o preço do gasóleo simples nos 1,211 euros.

Já no que respeita ao preço da gasolina sem chumbo 95 octanas deverá aumentar 1,5 cêntimos, o que se traduz num preço médio de 1,439 euros. Em ambos os casos, os preços médios praticados nas bombas de combustível portuguesas voltam a atingir máximos de início de junho.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 6ª posição. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado vai para os cofres do Estado.