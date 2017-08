Um grupo extremistas norueguês, que usa as redes sociais para promover um discurso anti-imigração, tem sido ridicularizado nessas mesmas plataformas depois de terem confundido seis cadeiras de autocarro vazias com um grupo de mulher vestidas com burcas.

De acordo com o site de notícias Nettavisen, citado pelo britânico Guardian, a imagem foi partilhada num grupo fechado chamado ‘Terra Mãe primeiro’. “Trágico”, “assustador” e “nojento” eram alguns dos comentários que acompanhavam a fotografia.

Outros comentários publicados no grupo – que tem mais de 13 mil membros e é dedicado aos que “amam a Noruega e apreciam aquilo pelo qual os seus antecessores lutaram” – vão mais longe: “Isto é mesmo assustador”, escreve um utilizador. “O Islão é e vai ser sempre uma praga”, comenta outro.

Pequeno problema: estas coisas “assustadoras” e “nojentas” são apenas cadeiras vazias de um autocarro. A imagem foi publicada na semana passada, na brincadeira, por Johan Slåttavik, que se descreve como “o pior web troll da Noruega... E orgulha-se disso”. Acompanhando a imagem, surgia uma questão: “o que é que as pessoas acham disto?”. Foi aí que começou a confusão.

Slåttavik disse mais tarde, numa entrevista televisiva, que o objetivo era mostrar a diferença “entre a crítica legítima contra a imigração e o racismo cego”.

A imagem tornou-se viral depois de Sindre Beyer, antigo membro do partido trabalhista norueguês, ter divulgado a fotografia e alguns dos comentários que a acompanhavam.