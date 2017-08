A artista Francesca Lowe, de 37 anos, foi encontrada morta pelo marido em casa, no norte de Londres, Reino Unido.

A artista estava grávida de seis meses quando foi encontrada já sem vida, segundo adianta o jornal britânico Mirror.

Sabe-se que Francesca sofria de um norovírus, uma infeção estomacal epidérmica. Assim que o marido, Gavin Nolan, a encontrou sem ter qualquer reação, chamou a ambulância, mas apesar das tentativas de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local.

A causa da morte foi atribuída à cardiomiopatia, que terá sido agravada pela gravidez e pelo norovírus.

Rest in peace, @FrancescaLowe... Award winning artist dies suddenly at home while 25 weeks pregnant - https://t.co/fyubjhZQ6x