O relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) estima que, entre 1 de janeiro e 31 de julho deste ano, arderam 6790 hectares da Rede Nacional de Áreas Protegidas.

A maior extensão de área afetada localiza-se no Parque Natural do Douro Internacional. As chamas consumiram 2791,8 hectares, ou seja, 1,6% do total do parque.

O relatório dá destaque também à área ardida no Parque Natural Regional do Vale do Tua, com 7,2% do total do parque, ou seja, 1784,3 hectares, afetados.

Já arderam mais de 120 mil hectares

O mesmo documento revela que, entre 1 de janeiro e 31 de julho deste ano, os incêndios florestais já consumiram mais de 128 mil hectares. Trata-se da maior área ardida no mesmo período na última década.

Ao todo, foram registadas 8539 ocorrências, o quinto valor mais elevado dos últimos 10 anos. Destas, 1925 diziam respeito a incêndios florestais e 6614 a fogachos.

O distrito mais afetado foi o de Leiria, com 20.348 hectares, cerca de 16% da área total ardida até à data. Foi neste distrito que deflagrou o grande incêndio de Pedrógão Grande, que devastou 20.072 hectares de espaços florestais.