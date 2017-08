Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelados esta manhã confirmam aquilo que muitos comentam: Portugal está mesmo na moda. O setor turístico nacional teve, em 2016, o melhor ano de sempre e esperam-se novos recordes em 2017.

"A atividade de alojamento turístico em Portugal (hotelaria, turismo no espaço rural e alojamento local) registou 21,3 milhões de hóspedes (+11,1%) e 59,4 milhões de dormidas (+11,6%), o que correspondeu a uma aceleração face a 2015 (+10,9% e +9,1%, respetivamente)", revelam os dados do INE. "Os proveitos totais e os de aposento do setor de alojamento turístico ascenderam, respetivamente, a 3,1 mil milhões de euros e 2,3 mil milhões de euros, com assinaláveis crescimentos de 18,1% e 19,2% (+15,0% e +16,7%)", lê-se no relatório divulgado esta sexta-feira.

O documento explica ainda que "relativamente a turismo internacional, verificou-se que os estrangeiros que visitaram Portugal entraram principalmente por rodovia (55,6%). Por avião chegaram 41,0% dos visitantes e o remanescente em navios de cruzeiro. Cerca de 69% dos turistas não residentes chegados a Portugal vieram por lazer, recreio ou férias. As visitas a familiares ou amigos atraíram 20,3% dos turistas enquanto os motivos profissionais ou de negócios corresponderam a 8% do total".

Apesar de estes serem dados históricos, os números mensais divulgados até agora sugerem que 2017 pode vir a ser um ano de novos recordes no turismo.