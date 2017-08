Chegámos a agosto e isso significa boa música para os nossos ouvidos. O festival Jazz em Agosto está regressou no dia 28 de julho, para a edição de 2017 e termina já este domingo na Fundação Calouste Gulbenkian.

O Jazz em Agosto começou, no dia 28 de julho, a sua apresentação de 14 projetos com "identidade do jazz atual de ambos os lados do Atlântico". Começou com um concerto de abertura de Sélébéyone, nova proposta do saxofonista Steve Lehman, onde o jazz abraça o rap e o hip hop com a participação do histórico HPrizm (Antipop Consortium), e terminará com um concerto de encerramento do projeto High Risk, já este domingo, do trompetista Dave Douglas, que exibe uma abordagem eletrónica, evocando os pioneiros da expressão.

"Traço dominante de todos os concertos é a presença de músicos que ultrapassam barreiras geográficas em contínuo movimento, forjando novas associações e novas maneiras de pensar o jazz", diz a organização do evento. É o caso do quinteto escandinavo Life and Other Transient Storms, da trompetista portuguesa Susana Santos Silva, que conta com a saxofonista Lotte Anker e o pianista Sten Sandell, e do Sudo Quartet, uma formação com improvisadores europeus de renome, entre os quais o violinista Carlos Zíngaro, a contrabaixista Joëlle Léandre e o baterista Paul Lovens; a representação portuguesa no Jazz em Agosto 2017 completa-se no duo EITR com os músicos Pedro Sousa e Pedro Lopes, improvisadores já destacados da nova geração.

Três grupos constituídos por "personalidades que têm marcado o jazz contemporâneo através das suas inúmeras participações em projetos multidirecionais" integraram ainda a programação do festival: o tórrido quarteto Starlite Motel onde avultam o organista Jamie Saft e Ingebrigt Håker Flaten no baixo elétrico, o quinteto The Fictive Five do saxofonista Larry Ochs que se inspira em cineastas contemporâneos (Wim Wenders, Kelly Reichardt) com o trompetista Nate Wooley, o baterista Harris Eisenstadt e dois contrabaixistas, Pascal Niggenkemper e Ken Filiano, e por fim o quarteto colaborativo Human Feel com o baterista Jim Black, os saxofonistas Chris Speed, Andrew D’Angelo e o guitarrista Kurt Rosenwinkel.

O festival termina este domingo, dia 6 de agosto.