As equipas portuguesas já conhecem a sua sorte para os play-off da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O Sporting, que compete na primeira, irá defrontar os romenos do Steaua de Bucareste. Já o Braga enfrentará o Hafnarfjordur, da Islândia, enquanto o Marítimo terá pela frente um adversário teoricamente bem mais complicado: o Dínamo de Kiev.

O Sporting, recorde-se, tinha estatuto de cabeça-de-série para este sorteio, depois de uma combinação de resultados altamente improvável na terceira pré-eliminatória. Os leões nunca defrontaram o Steaua, mas já tiveram de enfrentar equipas romenas nas competições europeias em três ocasiões... e perderam sempre fora de casa. Em 90/91, golearam o Timisoara em Alvalade por 7-0, na segunda eliminatória da Taça UEFA, perdendo por 2-0 fora; na temporada seguinte, caíram logo na primeira eliminatória frente ao Dínamo de Bucareste, depois de uma vitória por 1-0 em casa e uma derrota por 2-0 fora; e em 2011/12, já na Liga Europa, venceram por 2-0 em Lisboa e perderam 1-0 na Roménia, na fase de grupos.

Já o Steaua tem seis confrontos contra equipas portuguesas e nunca venceu em solo luso. Em 1987/88, depois de um 0-0 na Roménia, perdeu por 2-0 no Estádio da Luz, nas meias-finais da Taça dos Campeões Europeus; em 94/95, novamente contra as águias, perdeu na Luz por 2-1 e empatou 1-1 em Bucareste, na fase de grupos da Liga dos Campeões; e já em 2014/15, bateu o Rio Ave por 2-1 na Roménia e empatou 2-2 em Vila do Conde, na fase de grupos da Liga Europa.

A primeira mão irá realizar-se em Alvalade, no dia 15 deste mês, enquanto a segunda está marcada para dia 22 em Bucareste. O sorteio da fase de grupos realiza-se a 24 de agosto, no Mónaco.

Os jogos do play-off da Champions:

Caminho dos Campeões:

Qarabag-Copenhaga

APOEL-Slavia Praga

Olympiakos-Rijeka

Celtic-Astana

Hapoel Beer-Sheva-Maribor

Caminho dos Não-Campeões

Istambul Basaksehir-Sevilha

Young Boys-CSKA Moscovo

Nápoles-Nice

Hoffenheim-Liverpool

Sporting-Steaua

No que respeita à Liga Europa, o Marítimo defronta o Dínamo de Kiev nos Barreiros a 17 de agosto, no mesmo dia em que o Braga se desloca à Islândia. A segunda mão, com os madeirenses a viajar à Ucrânia e os minhotos a receber o campeão islandês, está marcada para dia 24.

Os jogos dos play-off da Liga Europa:

Club Brugge-AEK Atenas

Shkendija-Milan

Vardar-Fenerbahçe

Ajax-Rosenborg

Osijek-Áustria Viena

Estrela Vermelha-Krasnodar

Altach-Maccabi Tel-Aviv

BATE Borisov-Olexandryia

FH Hafnarfjördur-Sp. Braga

Marítimo-Dínamo Kiev

Dinamo Zagreb-Skenderbeu

Ludogorets-Suduva

Panathinaikos-At. Bilbao

Apollon-Midtjylland

Domzale-Marselha

Partizan-Videoton

Everton-Hadjuk Split

Utrecht-Zenit

Legia-Sheriff

Viitorul-Salzburgo

Viktoria Plzen-AEK Larnaca

PAOK-Ostersund