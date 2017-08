Os pais não têm direito a escolher a escola dos filhos

Quando falamos da escola pública, falamos de um sistema público de ensino que é pago por todos nós. Logo, falamos de uma escola que deve ser justa, séria, exigente e dotada do máximo de recursos que o Estado lhe possa dispensar. Nisto, penso que estamos todos de acordo.

Mas também falamos de uma escola que tem de ser exatamente igual na Lapa, em Valença do Minho ou em qualquer canto do país. Oferecendo aos seus estudantes, independentemente da sua localização geográfica e do nível socioeconómico dos seus pais, o mesmo tratamento e a mesma qualidade de ensino.

Estudei em São João da Madeira, na escola secundária pública que ficava mesmo ao lado do apartamento onde a minha família vivia. Não me sinto menos importante, menos culto ou menos bem-sucedido, do que alguém da minha geração que tenha estudado no D. Filipa de Lencastre ou noutra qualquer escola da moda em Lisboa ou no Porto.

Quando entrei para o 7.o ano, tive, durante praticamente todo o ano, de ter aulas de Educação Física no pavilhão municipal que ficava a dez minutos de autocarro. Salvo erro, até ao 11.o ou 12.o ano, nem sequer tínhamos cantina, e quem não queria almoçar no bar tinha de atravessar a estrada e ir a pé até à escola da frente.

Mas tive bons professores, exigentes, que sabiam cativar- -nos para as matérias e que se preocupavam verdadeiramente com o nosso futuro. Isso é o que verdadeiramente importa. Profissionais como a Teresa Quintela, a minha professora de Português (e Francês), que me incentivou a começar a escrever nos jornais regionais lá da terra.

Se há escolas que se comportam como colégios privados e querem fazer uma seleção dos seus estudantes com base noutros critérios que não aqueles que estão claramente definidos na lei, então essas escolas têm de ser eficientemente fiscalizadas e os seus responsáveis punidos.

Se há pais que acham que num sistema público de ensino têm o direito a escolher a escola dos filhos, então estão muito enganados. Se estes mesmos pais ainda acham que têm o direito de cometer uma fraude, lesando propositadamente o Estado e os seus concidadãos, então, obviamente, têm de ser punidos.

Mas a estes mesmos pais que tanto se preocupam em matricular os filhos numa “boa escola”, gostava de lhes deixar algumas questões: costumam ter jornais em casa? Usualmente veem telejornais e documentários com os filhos? E programas de debate político? Discutem política ao jantar? Costumam levá-los ao teatro? E à ópera? Quando viajam, vão a museus? Quando estão no carro, mostram-lhes boa música clássica ou colocam antes o Despacito? Já os levaram a ver outro tipo de cinema que não o de Hollywood? Já lhes deram a ler Dostoievsky? E Agustina? E Bolaño? Costumam discutir artes plásticas? Já lhes falaram de Pomar? Resende? Vieira da Silva?

Enquanto os pais não perceberem que a cultura que dão aos filhos molda mais o futuro deles do que as escolas onde os matriculam, continuaremos a ter o foco no lado errado da discussão. Obrigado, pais, por se preocuparem verdadeiramente com a minha cultura.

Publicitário