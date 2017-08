Na praia não falamos a mesma língua!

Se no Brasil e em Angola já se sentem muitas diferenças, a caraca de Cabo Verde é a maior prova de que os nossos hábitos são completamente diferentes. Eu trazia para Portugal a esfiha de carne e exportava a bola-de-berlim

Lembro-me de ter chegado ao Rio de Janeiro há uns anos e perceber que me tinha esquecido de levar a toalha de praia. Como era possível esquecer-me da toalha numa viagem à cidade das praias? No dia seguinte, em Niterói, entrei numa loja e perguntei onde poderia comprar uma, e a resposta foi pronta: “Tem ali uma loja que vende.”

Assim que cheguei ao local percebi que o homem que me tinha dado a indicação só poderia estar a gozar comigo. Talvez alimentasse aquela guerrinha sem sentido entre alguns portugueses e brasileiros (felizmente são cada vez menos) e me quisesse chatear. Olhava à volta e estava numa loja de atoalhados para casa de banho – toalhas de praia, nem vê-las.

Ainda assim, insisti: “Desculpe, tem toalhas de praia?” O “como assim?” que se seguiu do outro lado fez-me perceber que estava a pedir algo estranho. Não tinha sido um “oi?” de quem não entende o que se diz, tinha sido um “como assim?” de quem não percebe a lógica do que foi dito.

No Brasil não se usa a típica toalha de praia europeia, alugam-se cadeiras e as mulheres usam cangas. E não é que eu não tivesse estado antes no Brasil, só que até então nunca tinha percebido que destoava cada vez que desenrolava a minha toalha e a estendia no areal.

Ali, naquele momento, ficou claro para mim que, pelo menos na praia, não falávamos a mesma língua.

E não é só a toalha que nos separa. É a cerveja que não bebemos, é a bola-de-berlim que eles não comem, é o camarão e o queijo que eles compram ao senhor que passa, é a fruta que nós levamos. É a forma de estar, é a música alta que deste lado do Atlântico se cala. Enfim, nós curtimos o sol (talvez porque não o tenhamos o ano inteiro) e eles curtem o momento com os amigos.

Aqui entre nós, eu trazia a esfiha de carne com molho de mostarda e mel do Bandeirinha de Copacabana para Portugal e levava para o Brasil a bola-de-berlim.

Depois do episódio em Niterói, confesso que comecei a estar mais atento ao modo como se faz praia noutros países e, dentro da lusofonia, as diferenças são enormes. Cheguei há dias de Angola e também lá há outra língua que se fala nas praias: as nossas sandes e garrafas de água são substituídas por frango assado e uma Cuca (cerveja local).

A Rossana, uma das amizades que fiz nesta temporada, lembrou-me ainda de outra coisa: é que, lá, as mulheres preferem usar fato de banho em vez de biquíni e que tudo o que se come é levado de casa.

Se no Brasil e em Angola já se sentem muitas diferenças, o que dizer de uma praia onde até se cozinha na areia? Pois é, bem vindo a Cabo Verde!

Quem é mesmo natural deste país africano não estranha que se faça um piquenique na praia, o que lá tem o nome de caraca – a Cátia e a Isabel, que também me acompanham nesta longa viagem, é que me apresentaram esta preciosidade.

E a logística não é nada simples: é preciso fazer uma fogueira e segurar os tachos com pedras. No fim há peixe grelhado ou frito com arroz pintado (arroz com feijão).

A cerveja e o grogue também não faltam “na toalha” de um caboverdiano que se preze. Isto já para não falar nos típicos gelados “fresquinha”.

Ao início, isto era tudo muito estranho, mas agora só espero que quando voltar a Portugal me consiga habituar à sandes de fiambre e à garrafinha de água. O que me vai safar são mesmo as bolas-de-berlim.

*Estudante MBA Atlântico