O vídeo já conta com mais de 11,3 milhões de visualizações no Youtube e, apesar de parecer apenas uma simples curta-metragem de animação, as personagens já cativaram o público, ou não fosse toda a história envolver duas personagens, do mesmo sexo, que se apaixonam.

Beth David e Esteban Bravo, os realizadores, decidiram, há um ano e meio, juntarem-se para a sua tese de final de curso e, através do Kickstarter, conseguiram juntar mais de 14 mil dólares para financiar o seu projeto.

"O rascunho original era uma história entre um rapaz e uma rapariga. Mas foi só quando transformámos a história numa sobre uma paixão entre duas pessoas do mesmo sexo que a ideia começou a tornar-se ressonante. Percebemos que tínhamos algo que podia ser especialmente para nós", avançou Beth David à NBC News.

Apesar de algumas reações negativas após o lançamento da curta na página de Facebook, os responsáveis pelo filme afirmaram ter recebido muitas mensagens positivas.

"Os temas LGBT estão obviamente à frente de tudo, mas, em última análise, é uma história sobre paixão. Toda a gente, até crianças gay, passam por isso", concluiu.