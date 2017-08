A Direção-Geral da Saúde deixou várias recomendações para que a população tenha cuidado, principalmente as crianças e os idosos, e tome medidas de proteção contra o calor que se vai fazer sentir nos próximos dias. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nos próximos dias vão estar muito elevadas até ao fim de semana, e podem mesmo atingir os 40 graus em alguns distritos do interior.

Segundo o IPMA, hé sete distritos sob ‘aviso amarelo’, são eles a Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Devido às elevadas temperaturas, a DGS recomenda o aumento da ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem açúcar, e que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas, assim como "procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados". Para laém de isso é também de evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h e as 17h, e a DGS recomenda ainda a utilização de protetor solar.