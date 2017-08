Há lista. Assunção Cristas já escolheu os nomes que levará consigo na lista de vereadores à Câmara Municipal de Lisboa. A número 2, sem grandes surpresas, vai João Pedro Gonçalves Pereira, vereador incumbente do CDS e porta-voz da candidatura de Assunção Cristas. Ao i, Gonçalves Pereira diz ser “bom fazer parte da abertura do CDS à sociedade civil”, na medida em que “só assim vamos conseguir crescer e afirmar o partido”. A número 3, os centristas apresentam Maria da Conceição Zagalo, precisamente uma independente da área empresarial e social, com percurso feito na IBM Portugal entre 1973 e 2011 em várias funções.

Presidiu ao GRACE (Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial) de 2009 a 2012, onde promoveu iniciativas de voluntariado empresarial. Em 2007, Zagalo foi distinguida pela Amnistia Internacional “pela sua especial dedicação às causas sociais”. Este ano é candidata a vereadora do CDS-PP na lista encabeçada por Assunção Cristas. Já para presidir à assembleia municipal, Cristas convidara uma independente para candidata: Cristina Castel-Branco. Na quarta posição para a vereação irá Miguel Moreira da Silva, que é dirigente nacional do CDS e irmão de Jorge Moreira da Silva, antigo vice-presidente do PSD. Engenheiro e especialista em mobilidade, foi destacado precisamente por isso, na medida em que é uma das áreas que Cristas olha como prioridades para a capital.É também professor convidado no Instituto Superior Técnico há três anos.

Escutada pelo i, Assunção Cristas, presidente do CDS/PP e candidata do partido à Câmara de Lisboa, afirmou que estas “são pessoas com provas dadas, que dão valor à candidatura e que vão seguramente criar valor à cidade de Lisboa”, estando “grata pela sua disponibilidade”.