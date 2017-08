Neymar Jr. e a transferência mais obscena da História

Um ponto prévio que é necessário esclarecer: ao contrário do que muitos pensam, Neymar não vai receber os 222 milhões de euros que o PSG se prestou a pagar pela sua transferência. Esse é o valor da cláusula de rescisão, ou seja, a soma destinada a ressarcir o clube com o qual Neymar tinha um contrato válido. É o Barcelona quem recebe o dinheiro.

Que o futebol movimenta milhões e que os grandes clubes perderam o juízo, já é sabido há muito. Desde que a famosa lei Bosman veio revolucionar o desporto- -rei, passou a prevalecer não a lei do mais forte, mas a lei do mais rico (ou do mais gastador). E, como o dinheiro dá a volta ao miolo de muita gente, alguns dirigentes parecem ter perdido o tino, gastando milhões e milhões para satisfazerem os caprichos dos seus treinadores.

No ano passado, Paul Pogba custou 120 milhões ao Manchester United de Mourinho. E este ano Pep Guardiola já recebeu cerca de 240 milhões de euros em jogadores… Estes valores astronómicos empalidecem no entanto perante a transferência de Neymar Jr. para o PSG. Os 222 milhões de euros pagos pelos franceses fazem desta a transferência mais cara da História. E também a mais obscena.

Porquê obscena? Por três motivos. 1.º Por muito bom que seja, nenhum jogador poderá alguma vez render tanto dinheiro ao seu clube (e ainda acrescem os salários principescos...), pelo que tem de haver forçosamente esquemas obscuros envolvidos no negócio. 2.º Esse dinheiro não vai todo para o futebol. Serve também para alimentar uma constelação de agentes, empresários, advogados e outras figuras parasitárias que ganham milhões à custa dos devaneios dos outros. 3.º A competição para ver quem gasta mais vai inflacionar o preço de jogadores banais. E tanto dinheiro atrai corrupção e negociatas. Eis porque a considero a transferência mais obscena da História.

Da História – digo bem – porque ao contrário de outros episódios irrelevantes que a toda a hora são considerados “históricos”, este merece o estatuto. E não me espantaria nada que figurasse nos compêndios de História futuros como prova da insanidade dos tempos que correm.