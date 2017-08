Agora é oficial: Neymar já é jogador do Paris Saint-Germain. O clube parisiense anunciou a contratação do avançado brasileiro, que assinou por cinco anos, depois de os seus representantes terem pago os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão diretamente ao Barcelona.

Foram muitos os avanços e recuos durante esta quinta-feira, mas ao fim da tarde o PSG já ia deixando antever o anúncio oficial, através de várias publicações nas redes sociais. Primeiro pôs Thiago Silva a olhar para um relógio, na expetativa, e depois publicou um vídeo onde revela que um anúncio estaria a surgir. "Ele está a chegar", diz no início, mostrando depois várias imagens icónicas de Paris, com um samba como banda sonora...

Descrito pelo PSG, no seu site oficial, como "um dos três melhores jogadores do planeta", um "ícone do futebol mundial" e "o mais brilhante futebolista a aparecer ao mais alto nível nos últimos cinco anos", Neymar publicou já um vídeo nas redes sociais onde explica a decisão que tomou, agradecendo ao Barcelona pela oportunidade que lhe deu em 2013/14. No clube Blaugrana, o avançado brasileiro fez 186 jogos e marcou 105 golos em quatro temporadas.