A liga inglesa vai punir os jogadores que simulem lesões e que “mergulhem” dentro da área.

“Os jogadores que mergulhem ou simulem lesões vão enfrentar uma suspensão de dois jogos a partir desta temporada”, lê-se no comunicado da Premier League.

As imagens dos jogos do campeonato inglês vão ser analisadas todas as segundas-feiras por um painel e a suspensão só será imposta caso a decisão seja unânime entre o painel.