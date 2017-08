O basquetebolista do Benfica, Nicolas dos Santos, esteve na praia de São João, na Costa da Caparica, no momento em que uma aeronave aterrou de emergência no areal, vitimando duas pessoas, diz o site oficial dos encarnados.

De acordo com o site, o jogador ajudou o nadador salvador e protegeu a tripulação da aeronave, após ver que algumas pessoas queriam agredir o piloto.

Estava na praia com a minha mulher e vimos a avioneta a voar de forma estranha, muito baixa, como se estivesse prestes a cair. E vimos mesmo a avioneta a cair na praia e a embater no homem e na menina. Foi muito complicado, viveram-se momentos de muito medo e aflição", afirmou Nicolas dos Santos ao site oficial dos encarnados.

"Mesmo assim, a tragédia não foi maior porque hoje [quarta-feira] era dia de semana, estava vento e, apesar de estarem bastantes pessoas na praia, esta não estava tão lotada como se fosse a um fim de semana. Podia ter sido muito pior".

"As pessoas começaram a correr em pânico, a fugir, vimos vários pais a correr com os filhos. Foi horrível. A minha mulher correu para junto da criança e não conseguia parar de chorar, porque assistiu a tudo e à aflição da mãe abraçada à filha. Foi horrível. Eu corri para ajudar o nadador salvador, pois havia cada vez mais pessoas a chegar à praia e queriam bater no piloto da avioneta e no tripulante, também eles cheios de medo. Eu meti-me no meio para tentar evitar que acontecesse outra tragédia. Quis ajudar. A solução não era bater, era manter a calma e esperar que as autoridades, a polícia e a ajuda médica de emergência chegassem. Manter a calma era o mais importante no momento", concluiu.