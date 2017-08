A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma que os dois tripulantes da avioneta que ontem matou duas pessoas na praia de São João da Caparica ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência. Tanto o piloto como o outro tripulante foram hoje ouvidos como arguidos, no âmbito da investigação dirigida pela Secção de Almada do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. São suspeitos de um crime de homicídio por negligência.

No comunicado da PGR pode ler-se que “concluídos os interrogatórios, que foram conduzidos pelo Ministério Público, os arguidos ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência”. Esta é a medida de coação mais leve.

As investigações vão agora continuar, estando o MP a ser coadjuvado pela Polícia Judiciária e apoiado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários.

O caso

Uma avioneta Cessna aterrou esta tarde de emergência no areal da praia de São João da Caparica, Almada, e atingiu mortalmente dois banhistas.

Um homem de 56 anos e uma menina de 8 foram atropelados pela avioneta do Aeroclube de Torres Vedras quando estavam na areia molhada, junto à água.

O piloto e o outro ocupante terão saído ilesos do acidente e foram de imediato ouvidos pela Autoridades Marítima na Costa da Caparica.

Até chegarem as autoridades ao local, vários banhistas se indignaram com o piloto da aeronave, tendo este de sair do local escoltado.

Para o local foram enviados 11 veículos e 25 operacionais dos bombeiros, da GNR e do INEM.