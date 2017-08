A FIFA anunciou uma novidade para a segunda edição dos prémios The Best, que se realizará a 23 de outubro deste ano: a partir de agora, o organismo que rege o futebol mundial vai passar a atribuir o prémio de melhor guarda-redes do mundo.

"O papel do guarda-redes no futebol é tão importante como especifico, apesar de nem sempre ter o reconhecimento que merece. Por essa razão estamos orgulhosos de introduzir esta categoria", referiu o secretário-geral da FIFA, a antiga estrela croata Zvonimir Boban. A escolha ficará a cargo de um grupo de lendas do futebol mundial, que incluirá antigos guarda-redes e também avançados.

Assim, serão nove os troféus a ser entregues na segunda edição dos prémios The Best: melhor jogador, melhor guarda-redes, melhor treinador, melhor golo, equipa do ano, melhor jogadora, melhor treinador de futebol feminino, prémio jogo limpo e prémio dos adeptos. O processo de eleição começa a 17 de agosto, com a revelação dos 23 candidatos a jogador do ano, das 10 candidatas a jogadora do ano e dos dez candidatos a treinador do ano (masculino e feminino). Os três finalistas de cada categoria serão revelados em setembro.