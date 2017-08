O Advogado de Neymar, Juan Dios Crespo, já entregou cheque de 222 milhões de euros ao Barcelona.

Os representantes do jogador e do clube francês estiveram no Camp Nou na tarde desta quinta-feira e entregaram o cheque com valor da cláusula de rescisão aos espanhóis, diz o Mundo Desportivo.

Recorde-se que a Liga espanhola havia recusado esta manhã o cheque de 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de Neymar.