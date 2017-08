A iminente transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain está a enlouquecer o mercado do futebol e até há um português que vale o mesmo.

Em tom de ironia, Bruno Venanzi, presidente do Standard Liège, disse que Orlando Sá só sai pelo mesmo valor de Neymar: “É intransferível... a menos que Paris Saint-Germain pague 220 milhões de euros”.

"Já alguns clubes tentaram a sua contratação, mas é importante sublinhar que nem o treinador, nem o diretor desportivo, nem eu espero que o Orlando Sá saia. Já lhe dissemos que contamos com ele porque é um jogador fundamental”, disse o presidente do clube belga sobre o antigo avançado do Braga e do FC Porto.