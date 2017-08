As melhores surfistas nacionais rumam este fim-de-semana até Ílhavo para disputar a 13ª edição do Miss Activo Cup, etapa especial dedicada em exclusivo ao surf feminino e antepenúltima prova na busca pela campeã nacional de 2017. A chamada para a competição está marcada para as 8:15 de domingo (6 de Agosto).



Carol Henrique, atual campeã nacional, foi a vencedora desta prova em 2016, tendo sido nesta ocasião que conseguiu o seu até agora único título. Motivos que fazem da surfista de Cascais, que lidera também o ranking de 2017, a favorita à vitória:



“Gosto bastante de competir no Miss Activo Cup porque é uma prova apenas as meninas. Quando o mar está melhor, somos nós que surfamos! É um campeonato com uma filosofia interessante. Quero vencer, quero dar o meu melhor, quero superar-me e, quem sabe, ser novamente campeã!” afirmou a surfista.



Ao longo da Liga MEO Surf 2017, Henrique e Teresa Bonvalot, ex-bicampeã nacional, têm estado numa forte disputa pela liderança do ranking nacional, sendo que a primeira vai agora tentar beneficiar da ausência de Teresa, que se encontra nos Estados Unidos da América numa competição internacional.



À espreita de uma oportunidade está ainda Camilla Kemp, atual vice-campeã nacional. A surfista, também de Cascais, ainda não ganhou nenhuma etapa em 2017, embora tenha chegado à final da prova da Figueira da Foz, da qual acabou por sair derrotada por Bonvalot. Kemp vai tentar conseguir a sua primeira vitória do ano e, assim, reduzir a distância pontual que a separa de Carol e Teresa.



Como já vem sendo hábito, destaque ainda para a forte presença de surfistas da região norte, atraídas pela possibilidade de evoluir e competir contra as melhores surfistas do país As surfistas locais disputarão um lugar no quadro principal numa prova de triagens a realizar no sábado.



Num total de 6 etapas para se encontrar a melhor surfista nacional de 2017 e já com 4 provas realizadas no âmbito da Liga MEO Surf , avança-se assim para a penúltima etapa pontuável para o ranking nacional, deixando ainda uma derradeira competição marcada para 14 a 16 de Setembro, o Bom Petisco Cascais Pro.