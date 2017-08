Uma colisão na zona de Grândola obrigou ao corte do trânsito na A2 durante algumas horas, no sentido norte-sul.

O acidente envolveu três viaturas e provocou seis feridos, adiantou fonte da Proteção Civil à TVI.

No local estiveram os meios da Brigada de Trânsito de Setúbal, dos Bombeiros de Alcácer do Sal e ainda uma Viatura Médica de Emergência de Santiago do Cacém.