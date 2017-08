Uma mulher de 41 anos foi detida por suspeitas de ter ateado fogo numa zona florestal no concelho de Mesão Frio, distrito de Vila Real, anunciou esta quinta-feira a GNR.

De acordo com o comunicado, a mulher foi detida por uma patrulha da GNR, que a entregou à Polícia Judiciária, por suspeitas de ter ateado fogo no passado domingo na freguesia de Oliveira, no concelho de Mesão Frio.

A mulher vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das devidas medidas de coação.