Bloco de Esquerda, Partido Comunista, CDS e PSD tencionam ver votado já em setembro o projeto de lei que acelera o processo de indemnizações às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. O Partido Socialista, todavia, não está interessado em apressar o assunto como as restantes forças políticas. Embora já estando aprovado na generalidade – com a respetiva abstenção do PS –, o projeto não chegou a ir a votos antes do fim da legislatura, a 19 de julho, devido à falta de consenso com os socialistas para levar as aprovações até ao fim.

A prática, de votar um projeto de lei todo num só dia – da generalidade à globalidade – não é comum, mas não seria a primeira vez. Para o PS, todavia, houve “falta de tempo” para analisar o projeto de lei, além de considerar as audições “imprescindíveis”. É precisamente nessa lógica que Pedro Delgado Alves, vice-presidente do grupo parlamentar do partido de governo, falou ao i. “O processo legislativo tem audições que são obrigatórias. E juridicamente é necessário aferir o nexo de causalidade na responsabilidade ou não do Estado”, diz o deputado, sobre as indemnizações às vítimas dos incêndios, dentro do que o Presidente da República também já defendera na uma grande entrevista ao “Diário de Notícias”.

“Tem de se provar em que pontos e em que medida houve ou não falha do poder público que possa justificar uma responsabilidade objetiva do Estado. Porque senão teremos inevitavelmente uma multiplicação dos pedidos de indemnização em todas as circunstâncias”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Sobre o facto de haver uma comissão independente, proposta pelo PSD, Delgado Alves garante ao i que “não é necessário esperar por uma para avançar com a outra” e que, nesse sentido, os socialistas aguardam positivamente pela discussão do projeto de lei “na especialidade”, em setembro.

O facto é que, até lá, ainda que com o apoio do Palácio de Belém, o PS viu os seus aliados na ‘geringonça’ virarem-se para os adversários da ‘caranguejola’, à direita, ainda que rejeitando qualquer leitura mais política da opção.

O projeto de lei como está, inclui indemnizações que cobrem saúde, habitação, prestações sociais de caráter excecional, proteção e segurança, antes do apuramentos de responsabilidades. Os valores serão decididos, ao que o DN apurou, por uma comissão de cinco elementos, presidida por um juiz indicado pelo Conselho Superior da Magistratura.