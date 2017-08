Um sismo de magnitude 2.9 na escala de Richter, com epicentro seis quilómetros a este de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, foi sentido esta manhã.

De acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a estação da Rede Sísmica do Continente registou o sismo às 10h17.

Os bombeiros de Torre de Moncorvo disseram à agência Lusa que a população sentiu “alguma coisa”, mas que não houve registo de ocorrências.