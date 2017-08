Sabia que existem alturas ideais para engravidar e outras que devem ser evitadas? Quem o diz são Janet Currie e Hannes Schwandt, autores do relatório publicado na ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ e citados pelo site britânico Mirror.

Muitas vezes, os casais não têm qualquer influência no dia em que o bebé nasce. No entanto, há quem tente ter, por exemplo, um filho no verão, daí que comece a tentar engravidar no inverno.

Agora, o novo estudo diz que a altura em que se engravida pode ter influência na saúde do bebé. Os que são concebidos em maio, por exemplo, têm mais 10% de hipóteses de nascerem prematuramente. Isto, lê-se no Mirror, pode estar relacionado com o facto de os bebés que são concebidos nesta altura do ano terminarem a sua gestação em janeiro ou fevereiro, perto da época das constipações e das gripes.

Por outro lado, os bebés concebidos em julho e agosto são mais robustos do que os restantes - pesam, em média, mais oito ou nove gramas do que os que nascem no resto do ano.