O verão é uma altura terrível para os animais domésticos: é a época do ano em que se dão mais abandonos. Por isso, o humorista Luís Franco-Bastos usou a sua página no Facebook para fazer um apelo a todas as pessoas que têm animais – sejam responsáveis.

“Esta é a época dos abandonos e das devoluções (que equivalem a abandono). As desculpas são as do costume. Férias, viagens, desculpas gourmet como ‘vamos ter um bebé’ ou desculpas de retardados como ‘ele larga pelo e essa possibilidade nunca nos ocorreu’”, escreveu o artista na sua página no Facebook.

“O Balotelli está comigo há quase 5 anos. A minha profissão faz-me passar entre 40 e 50 noites por ano em hotéis, mais 10 a 20 em férias. Se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Há hotéis para cães, há dog-sitters, há família e amigos. O que não há é capacidade de compromisso, responsabilidade e noção de que um cão não é um brinquedo para selfies”, acrescentou.