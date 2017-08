Os intentos de Sporting – e FC Porto, de forma indireta – saíram furados: o Benfica-Braga do próximo dia 9, referente à primeira jornada do campeonato, vai mesmo disputar-se no Estádio da Luz. Este desfecho chegou a parecer em perigo, na sequência de uma denúncia dos leões já em abril passado, mas o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) aprovou o novo regulamento de segurança do estádio, entregue na segunda-feira pelas águias, pelo que o risco de interdição do recinto desapareceu.

Em abril, dizíamos, a SAD leonina apresentou uma participação disciplinar no conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra o Benfica, exigindo a interdição do Estádio da Luz por, alegadamente, as águias apoiarem e concederem benefícios a grupos de adeptos organizados mas não legalizados – ou seja, claques. Os leões escudaram-se no Regulamento de Competições, que prevê que nenhum clube, na qualidade de visitado, possa conceder benefícios – materiais, como tarjas e bandeiras, ou de outra ordem, como a existência de espaços e bilhetes de preço fixo para esses elementos – aos tais grupos organizados de adeptos: no caso, os No Name Boys e os Diabos Vermelhos, claques sobejamente conhecidas no espetro ultra em Portugal.

No último domingo, o “Jornal de Notícias” garantia que o IPDJ se havia decidido pela interdição do recinto e pela nulidade do regulamento interno dos encarnados. O Benfica terá então redigido um novo regulamento de segurança e utilização do estádio, com este a ser deferido e autorizado pelo presidente daquele organismo. Haverá Luz, enfim.

Isto mesmo depois de Luís Filipe Vieira, supremo líder dos encarnados, ter chamado parvo a todo o país futebolístico – ou isso, ou está a refinar cada vez mais a sua ironia, seguindo os passos de Jorge Nuno Pinto da Costa, durante anos o expoente máximo desse recurso a nível de futebol em Portugal. Ao pronunciar-se sobre o assunto da possível interdição da Luz, o presidente do Benfica garantiu não ter recebido qualquer notificação do IPDJ e, então sim, deu o seu toque humorístico. Vale a pena ler: “Não sei o que é isso de claques no Benfica. Sei que o Benfica tem sócios organizados mas, isso de claques, não sei do que estão a falar. Nunca soube que o Benfica tinha claques. Se disserem que naquele espaço, onde está o grupo de adeptos organizados, está lá alguém que não é sócio do Benfica, de certeza que seria facilmente identificado. São sócios do Benfica, têm as mesmas regalias que eu tenho. Não há ninguém que os possa proibir.” Delicioso – até porque estamos na era da internet, das redes sociais e dos telemóveis inteligentes: não demorou mais de dez minutos até que fossem partilhadas fotografias de Vieira com cachecóis dos No Name ao pescoço…

Um grego às aranhas

As boas notícias para os encarnados, porém, esgotam-se aqui. Depois de uma pré-temporada penosa, com várias derrotas difíceis de digerir, Rui Vitória ainda ganhou mais um motivo de preocupação no último encontro do estágio em Inglaterra, com o RB Leipzig: Mitroglou sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, saindo pouco mais de nove minutos depois de ter sido lançado no jogo, e está praticamente posta de parte a possibilidade de poder alinhar este sábado perante o Vitória de Guimarães, na Supertaça Cândido de Oliveira. Aliás, até a presença na estreia no campeonato, no tal jogo com o Braga, é neste momento vista como muito complicada.

Como nestas coisas do desporto, normalmente, o azar de uns é a sorte de outros, há porém um homem que poderá beneficiar com a lesão de Mitroglou: Seferovic. O suíço foi uma das poucas agradáveis surpresas das águias nesta pré-temporada, na qual foi o melhor marcador encarnado – quatro golos –, e era neste momento o maior concorrente de Mitroglou para o posto ao lado do intocável Jonas. Na pré-época, o brasileiro e o ex-Eintracht Frankfurt fizeram dupla em cinco dos seis jogos, quatro deles de início, totalizando 270 minutos de parceria. Que rendeu golos, diga-se: se o suíço fez quatro, o brasileiro apontou mais dois.

A outra opção seria Raúl Jiménez, mas o mexicano voltou aos trabalhos apenas a 22 de julho, depois de ter participado na Taça das Confederações, e terá perdido terreno na luta pela titularidade. Sábado se verá se tem, de facto, razões para estar apreensivo, ou se a pontaria afinada de Seferovic foi apenas fogo-de-vista.