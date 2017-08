Morreu esta segunda-feira, dia 31 de julho, no Rio de Janeiro, a mulher do antigo jogador do FC Porto e do Marítimo, Léo Lima.

A notícia foi confirmada pelo pai de Nathalia da Silva através das redes sociais.

"É com pezar que comunico a perda da minha filha Nathalia Solano Vasco Lima da Silva na tarde desta segunda-feira, 31 de julho", lê-se.

A mulher lutava há cerca de um ano contra um cancro no estômago.

Léo Lima representa atualmente o Santa Cruz e estava a treinar em Recife quando soube a notícia.