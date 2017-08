Os dois tripulantes da avioneta Cessna que aterrou esta tarde de emergência no areal da praia de São João da Caparica, Almada foram ouvidos já durante a tarde pela Polícia Marítima tendo ficado sujeitos à medida de coação mais baixa, Termo de Identidade e Residência.

Amanhã ambos serão presentes a primeiro interrogatório judicial. A informação foi confirmada ao final da tarde pelo Comandante do Porto de Lisboa, Paulo Isabel.

O caso

Um homem de 30 anos e uma menina de 10 foram atropelados pela avioneta do Aeroclube de Torres Vedras quando estavam na areia molhada, junto à água. A avioneta estava ao serviço da escola G-Air.

O piloto e o outro ocupante terão saído ilesos do acidente e estão já a ser ouvidos pela Autoridades Marítima na Costa da Caparica. Os contornos em que se deu a aterragem estão já a ser investigados, mas sabe-se para já que minutos antes tinha sido dado o alerta de que a avioneta estava com problemas técnicos.

Até chegarem as autoridades ao local, vários banhistas se indignaram com o piloto da aeronave, tendo este de sair do local escoltado.

Para o local foram enviados 11 veículos e 25 operacionais dos bombeiros, da GNR e do INEM.