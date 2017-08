Uma criança com cerca de 12 anos ficou gravemente ferida, ontem à tarde, na sequência de uma queda de sete metros, numa zona do rochedo, no Gerês.

O incidente aconteceu uma zona de rochedo no Local da Ermida, em Terras de Bouro, lê-se num comunicado divulgado esta quarta-feira pela GNR.

O menino foi assistido no local e posteriormente transportado no helicóptero do INEM para o Hospital de Braga com vários hematomas.