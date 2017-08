O rapper norte-americano Macklemore sofreu um acidente de carro em em Langley, Washington, nos Estados Unidos, avança esta terça-feira o site TMZ.

O acidente ocorrer na passada sexta-feira, dia 28 de julho, apesar dos pormenores terem sido divulgados hoje. De acordo com a mesma publicação Macklemore esteve envolvido numa colisão frontal com uma carrinha que se atravessou no seu caminho.

Dentro do veículo estava Macklemore, que saiu do acidente sem qualquer lesão, e ainda mais dois passageiros que sofreram ferimentos ligeiros. O condutor da carrinha também ficou ferido, tendo sido transportado para um hospital local.