O ator estava na passadeira vermelha, para a estreia do seu mais recente filme, “The Dark Tower”, quando um jornalista lhe perguntou sobre a morte do dramaturgo e ator, algo que apanhou McConaughey completamente de surpresa.

O ator ainda não tinha ouvido as notícias sobre a morte do seu colega, Sam Shepard, com quem gravou o filme “Fuga”, mostrando-se visivelmente perturbado quando o jornalista lhe falou sobre o assunto.