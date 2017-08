Não é costume ver um treinador referir-se com tamanha sinceridade a um seu atleta, muito menos um com o passado de Carlton Cole na modalidade. Mas foi isso que aconteceu na Indonésia, onde o internacional inglês está a jogar, aos 33 anos.

Campeão inglês no Chelsea de José Mourinho em 2005/06, Carlton Cole acabou por fazer uma carreira sólida, maioritariamente ao serviço do West Ham, onde alinhou nas nove temporadas seguintes. Mudou-se em 2016 para o Celtic, da Escócia, e depois aventurou-se pelos Estados Unidos (Sacramento Republic), até que em abril deste ano aceitou o convite do Persib Bandung, da Indonésia, onde alinha por exemplo Michael Essien, outro antigo campeão sob o comando de Mourinho.

Em terras indonésias, porém, as coisas não têm corrido bem ao avançado inglês, que em quatro jogos não marcou qualquer golo. Pior do que isso: protagonizou exibições bastante sofríveis, que o levam a estar já na porta de saída. "Joga muito mal em comparação com os outros estrangeiros que se juntaram ao clube. Teve o pior desempenho entre todos. É uma decisão da equipa técnica dispensá-lo. Na segunda metade da época teremos um novo jogador", afirmou o treinador do clube, de forma contundente.