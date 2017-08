Uma atitude louvável do Colo-Colo, um dos mais históricos clubes chilenos. Na primeira jornada do campeonato daquele país sul-americano, os jogadores do vice-campeão em título entraram em campo para o jogo com o Antofagasta acompanhados de cães que se encontram disponíveis para adoção.

Foi a maneira encontrada pelos dirigentes do clube para chamar a atenção dos adeptos para esta causa. Em situações deste género, o futebol ganha definitivamente uma dimensão enorme do ponto de vista social. E apaixona ainda mais os amantes da modalidade.