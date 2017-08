Uma réplica da camisola n.º10 da AS Roma do histórico Francesco Totti foi lançada para o espaço como forma de homenagem ao capitão do clube romano.

A camisola foi enviada para o espaço por uma empresa de viagens espaciais, a Avio, no foguetão “Veja”.

A Roma anunciou que a missão espacial foi um sucesso.

Francesco Totti despediu-se este ano do emblema romano ao fim de 28 anos ao serviço do clube.