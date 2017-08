São imagens que rapidamente se tornaram virais e correram mundo. Referem-se a um jogo de râguebi no escalão de sub-8 e mostram em ação uma verdadeira força da natureza.

Vaka Tuitupou tem sete anos, joga nos St. Johns Eagles e pesa aproximadamente... 100 quilos. O jovem atleta apresenta o dobro do tamanho dos restantes colegas e opositores, tendo compreensivelmente uma facilidade tremenda em ultrapassá-los e derrubá-los. Por essa razão, os pais das outras crianças exigem que Vaka não possa jogar, o que espoletou o debate sobre se as competições jovens de râguebi se devem organizar por idades ou por pesos, como acontece nos desportos de combate.

Para o presidente dos St. Johns Eagles, Nasser Matta, a polémica não tem razão de ser. Matta descreve Vaka como um "gigante gentil que só quer competir". "Apenas seguimos as regras. Há crianças ainda maiores a jogarem. Ele é um menino, um gigante gentil. Ultrapassa os opositores sem magoá-los, até porque tem consciência do seu tamanho. Ele podia pegar em cada um daqueles miúdos com uma mão, se quisesse, mas é apenas um rapaz gentil: um bom miúdo de uma boa família, que apenas adora jogar. Não quero que o miúdo pense que não pode jogar rugby por causa do seu tamanho", referiu o dirigente em declarações ao jornal "New Zealand Herald".

Um dos dirigentes da organização que regula a competição, Raelene Castle, garantiu entretanto não haver dúvidas da idade de Vaka. "Temos a certeza que o menino tem menos de oito anos. Apenas cresceu muito mais rápido que os outros meninos da sua idade. Mas isto é um desafio que teremos de enfrentar: podemos pôr estes miúdos a jogar numa categoria de acordo com o tamanho do seu corpo, mas depois mentalmente não estão preparados para enfrentar miúdos mais velhos...".

Já o diretor-geral da New South Wales Rugby League, BJ Mather, revelou que o organismo limita o tempo de utilização de Vaka. "Ele atuou em cinco jogos durante toda a época, e em cada um desses jogos, participou apenas em dois quartos", indicou ao "Daily Mail Australia".