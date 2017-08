Uma atitude irrefletida que terá grandes repercussões. O basquetebolista italiano Danilo Gallinari, reforço dos LA Clippers para a próxima temporada, vai falhar o Europeu da modalidade devido a uma lesão contraída... ao agredir um adversário.

Tudo aconteceu num encontro particular entre Itália e Holanda, destinado a preparar o Campeonato da Europa. Num lançamento livre, Gallinari acabou por se envolver numa acesa discussão com Jito Kok, que chegou mesmo ao confronto físico, com o italiano a dar um soco ao adversário.

Correu mal: sofreu uma fratura na mão direita, que o vai tirar dos pavilhões por 40 dias, ficando assim impedido de disputar o Europeu de basquetebol com a sua seleção. Será que o recurso à violência valia mesmo a pena?