Em comunicado, a EDP referiu que foram realizadas medições e recolhidas várias amostras pelo Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, exército e GNR, ISS (que presta serviços de apoio a empresas), e Instituto da Soldadura e da Qualidade (ISQ), e o resultado foi nulo.

Não foram encontrados quaisquer valores fora dos “parâmetros normais", informou fonte oficial da EDP.

A EDP adiantou ainda que, "como medida preventiva, e por decisão da delegada de Saúde, o edifício da EDP no Parque das Nações encontra-se hoje encerrado, com ventilação forçada, prevendo-se a abertura normal do mesmo a partir de amanhã, quinta-feira, dia 03 de agosto".