Há dez feridos do incêndio de Pedrógão Grande que ainda se encontram internados em vários hospitais, e um deles está nos cuidados continuados.

De momento, cinco dos dez feridos estão internados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, dois no Hospital de Santa Maria, um no Hospital de São João do Porto, um em Valência, Espanha, e um doente no Hospital de Leiria e outro numa unidade de cuidados continuados no Montijo, adiantou à Agência Lusa um membro do gabinete de crise da Administração Regional de Saúde do Centro, António Morais.

De acordo com António Morais, o ferido que se encontra na unidade de cuidados continuados, no Montijo, e a doente que se encontra em Leiria estão "em fase transitória".

Já o bombeiro mais jovem que se encontra no Hospital de Santa Maria também "terá alta em breve, provavelmente esta semana", e a jovem operacional que está hospitalizada em Coimbra "também está em recuperação avançada, mas ainda sem alta prevista".

O outro bombeiro de Castanheira de Pera, que está internado no Hospital de Santa Maria e o bombeiro internado no Hospital de São João, são os casos em que a recuperação e evolução estão a ser mais lentas. Estes dois casos têm um "prognóstico com alguma reserva" e ainda necessitam de ventilação.