Um incêndio industrial deflagrou esta madrugada em Leiria, na freguesia da Ortigosa, e destruiu dez veículos e parte dos armazéns de uma empresa, avançou fonte dos bombeiros à Lusa.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o alerta para o incêndio foi dado pelas 03:45 e fonte dos Bombeiros Voluntários da Ortigosa, em declarações à Agência, adiantou que o fogo teve início no parque onde se encontravam as viaturas da empresa.

"Arderam totalmente dez veículos de mercadorias, que estavam carregados com folhas secas e outros ornamentos, o que em termos de combustível facilitou a propagação do incêndio", referiu.

A estrutura onde se encontravam os veículos - "uma espécie de cais para cargas e descargas" - também foi consumida pelas chamas.

"Ficaram destruídos parcialmente os dois armazéns adjacentes", adiantou ainda a mesma fonte.

No combate ao incêndio estiveram cinco veículos e 16 elementos dos Bombeiros Voluntários da Ortigosa e de Leiria. A GNR também esteve no local.