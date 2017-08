Portugal – hub da nova ordem global

Existe um novo pico de interesse por Portugal, a sua história e o seu presente. Será este fenómeno efémero, como foi no passado, ou irá assegurar-nos a sustentabilidade?

Livros, artigos, estudos, documentários e outros testemunhos ilustram que, durante a ii Guerra Mundial, Portugal – e, em particular, Lisboa – foi uma plataforma onde se cruzavam espiões e homens de negócios das mais diversas proveniências, para trocar informações, antever posicionamentos e aferir estratégias. Assim foi também no tempo das Descobertas e noutros momentos-chave da história europeia e mundial.

Hoje, quando cruzo nas minhas leituras e conversas as muitas notícias de grupos económicos, redes, investidores de referência, artistas, figuras do jet set, grupos de interesses e outros agentes da nova ordem global em reconfiguração que manifestam interesse em Portugal e se vão instalando, de forma mais ou menos mediática, na nossa paisagem empresarial e social, não posso deixar de me lembrar que, tendo sempre um ar de novidade e diferença, estes fenómenos de afirmação global de Portugal são cíclicos pelo menos desde o século xv.

Portugal foi muitas vezes, e é hoje de novo, um dos hubs onde se está a desen-volver a reconfiguração da nova ordem geopolítica e geoeconómica global, assumindo a sua vocação de cadinho ou plataforma da alquimia transformadora que faz com que aos tempos sucedam novos e diferentes tempos.

A questão que se coloca é saber se este fenómeno será, de novo, mais ou menos efémero, como foi no passado, ou se poderá catapultar-nos para uma centralidade que nos assegure uma sustentabilidade de longo prazo enquanto nação de referência à escala global.

Recentemente, durante a assinatura da Declaração de Belém para a investigação e o conhecimento no Atlântico Sul entre a União Europeia, a África do Sul e o Brasil, celebrada em Lisboa, na Torre de Belém, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu que Portugal, não sendo uma grande potência, é uma grande nação e um grande país, porque só um grande país pode servir de cenário a um acordo entre três potências globais num tema-chave (os oceanos) da agenda da Organização das Nações Unidas, no momento liderada por um português.

Numa dimensão de proximidade, como deputado europeu, em Bruxelas, Estrasburgo ou nas sete partidas do mundo onde me levam as minhas funções, deparo-me também quotidianamente com um novo pico de interesse por Portugal, a sua história e o seu presente. Muitos perguntam-me como é viver em Portugal e manifestam o desejo de um dia, mais cedo ou mais tarde nas suas vidas, aqui poderem trabalhar ou viver a sua reforma.

Temos de estar à altura de incorporar esta vocação politica e cultural na nossa visão estratégica de forma a fazer perdurar os seus potenciais benefícios, selecionando apostas e investimentos naquilo que nos reforça como plataforma de conhecimento, de serviços de proximidade e de caráter global, como centralidade logística e como nó crítico das cadeias globais de produção e ponto de encontro de culturas e civilizações.

É assim que cada vez mais investidores e decisores globais e simples cidadãos do mundo nos veem e valorizam. Feliz o povo que se pode afirmar sendo igual a si próprio. E nós podemos.

Eurodeputado