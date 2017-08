O nosso partido é a sustentabilidade

Em setembro de 2015, chefes de Estado de todo o mundo assinaram um conjunto de 17 objetivos estratégicos e 169 metas para atingir até 2030. Cada país andarámais depressa se as principais cidades remarem todas para o mesmo lado

No próximo mês de setembro terão passado dois anos desde que, em Nova Iorque, 193 chefes de Estado assinaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), um conjunto de 17 objetivos estratégicos e 169 metas concretas que pretendem ajustar as agendas políticas nacionais à necessidade de transformar o mundo num lugar melhor até 2030. O caderno de encargos das nações é pesado: acabar com a pobreza e com a fome, garantir os direitos das mulheres, reduzir a desigualdade e promover o acesso equitativo à justiça são apenas alguns dos 17 ODS.

Ao contrário dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, nascidos em 2001, os ODS fazem uma atualização importante do conteúdo valorativo da sustentabilidade. Já não se trata apenas de combater a pobreza ou a fome – vistas como um exclusivo do Terceiro Mundo. Trata-se de assegurar a vida saudável em todas as idades; trata-se do apoio à inovação e do estímulo à educação inclusiva e ao longo da vida; trata-se da promoção e defesa da igualdade de género em todas as latitudes. E trata-se, também, do combate às alterações climáticas em todos os níveis de atuação política. Por isso, a maior vantagem dos ODS face aos antecessores é criação de um verdadeiro roadmap global para o desenvolvimento sustentável no qual todos são convocados para a ação.

E quando digo todos refiro-me literalmente a todos. Países, organizações multilaterais, governos nacionais e locais, multinacionais e PME, associações e cidadãos. Para que o mundo seja um lugar com menos desigualdade e com mais oportunidades, com menos discriminação e mais justiça, com menos pobreza e mais sustentabilidade, é fundamental que cada um faça a sua parte.

Não apenas porque é moralmente bom. Mas porque é economicamente certo. Estudos internacionais apontam para que a implementação dos ODS motive a criação de 380 milhões de postos de trabalho e 12 triliões de dólares de oportunidades económicas em todo o mundo.

Os governos ganham porque estarão a criar as condições para o desenvolvimento sustentável que assegure qualidade de vida das gerações futuras e, muitas vezes, a própria soberania das nações.

As empresas ganham porque terão anulado riscos (a insustentabilidade, qualquer que seja, é inibidora do desenvolvimento), ao mesmo tempo que o investimento em novas tecnologias lhes abre novas cadeias de valor que se traduzem em ganhos de produtividade e bens que a sociedade valoriza.

Os cidadãos ganham porque toda a lógica de desenvolvimento terá sido centrada no valor da pessoa e nos seus direitos universais.

Quem começar já vai chegar a 2030 em condições de ser mais competitivo.

Sendo a nação o conjunto das suas cidades, cada país andará mais depressa se as suas principais cidades remarem todas para o mesmo lado. Mais do que isso: sendo o poder de proximidade por excelência, é à cidade que cumpre a tarefa primordial de federar os interesses das forças económicas e sociais, mobilizando-as para o horizonte 2030.

Cascais está a fazer esse trabalho de criar um horizonte de esperança maior. Tendo muitos dos ODS concretizados a 100%, o concelho está a fazer a avaliação do ponto em que se encontra em todos os outros indicadores. Partirá, depois, para um ambicioso processo de adaptação local dos objetivos envolvendo os stakeholders numa dinâmica de consulta permanente. O resultado será um relatório que apontará os caminhos de crescimento potencial da sustentabilidade num exercício radicalmente novo – porque democraticamente participado, orgânico e transparente – no panorama da gestão autárquica nacional.

Com as quatro sustentabilidades (financeira, social, económica e boa governação) a formarem a coluna vertebral da gestão autárquica, Cascais começou a aplicar ODS mesmo antes de a ONU os consagrar.

Há uma política contra as alterações climáticas – que nos levou a ser militantes de primeira hora do Pacto dos Autarcas.

Há o cuidado com a proteção dos ecossistemas terrestres e da biodiversidade marinha – no Parque Natural Sintra Cascais ou na criação da Zona de Interesse Biofísico das Avencas.

Há a promoção e aprofundamento dos mecanismos de democracia participativa – com o maior OP da Europa.

Há acesso democrático à saúde e cada cidadão terá um médico de família em 2019.

Há apoio ao empreendedorismo e à inovação – foi aqui que nasceu a DNA, um dos maiores viveiros de empreendedorismo do país.

E há muitos outros ODS a serem cumpridos com políticas públicas criteriosas e audazes. Em Cascais, como em tantos outros lugares do país, a sustentabilidade não é, e não pode ser, uma moda.

Quanto mais transformarmos a sustentabilidade no nosso projeto político permanente, mais próximos estaremos de conquistar o futuro.

Em 2017, a sustentabilidade tem mesmo de ser o partido de todos os autarcas.

Escreve à quarta-feira

com vista para o atlântico