Mauro Morandi, de 78 anos, vive sozinho na ilha de Budelli, em Itália, há 28 anos. Tudo aconteceu quando o seu barco foi arrastado para a ilha e este, como nunca se identificou com o resto da sociedade, decidiu ficar lá a viver, completamente isolado do mundo.

De acordo com a revista National Geographic, em 1989, algures entre o mar da Sardenha e Córsega, o motor do barco avariou e o homem ficou à deriva, mas com a força do mar o barco foi empurrado para a ilha de Budelli. Morandi ficou a saber que o caseiro da ilha se tinha reformado e ficou a substítui-lo, desde esssa altura que vive sozinho na ilha.

Esta ilha pertence ao Parque Nacional do Arquipélago de Maddalena e é conhecida pela sua “Praia Rosa”, onde a areia é cor-de-rosa