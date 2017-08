O Barcelona anunciou, esta quarta-feira, que Neymar já não participa no treino da equipa e que teve a autoroização do treinador para se ausentar.

Tudo isto aconteceu minutos depois de a rádio espanhola RC1 ter noticiado que Neymar terá anunciado aos seus colegas de equipa que se vai mudar para o Paris Saint-German.

Desta forma, a possibilidade de o brasileiro começar a jogar no PSG, aquela que será a maior transferência de sempre no mundo do futebol – 222 milhões de euros é o valor da cláusula de rescisão de Neymar, ganha mais força.