De forma a reduzir a ansiedade que as crianças e jovens com idades inferiores a 18 anos sentem quando vão entrar num bloco operatório, os hospitais vão passar a autorizar a presença dos pais nos blocos, mas sempre com a autorização dos médicos responsáveis pela cirurgia.

De acordo com o Público, será realizado um despacho a instituir este direito que deverá ser publicado em “Diário da República” ainda esta quarta-feira.

Assim, até ao final deste ano, os hospitais vão criar condições para que o acompanhameno dos pais ao bloco operatório seja possível.

O direito ao acompanhamento também abrange adultos com deficiências ou sem situação de dependência.

No entanto, segundo avança o Público, estão ainda previstas algumas restrições.