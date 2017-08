Há três distritos de Portugal Continental que vão estar esta quinta e sexta-feira sob aviso amarelo devido às elevadas temperaturas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Évora, Beja e Faro estarão sob aviso amarelo entre as 09h00 de quinta-feira e as 21h00 de sexta-feira.

Segundo o IPMA, para esta quarta-feira está previsto céu pouco nublado ou limpo e quanto às temperaturas, em Lisboa, vão oscilar entre 16 e 27 graus celsius, no Porto entre 12 e 24, em Braga entre 11 e 27, em Viana do Castelo entre 11 e 24, em Aveiro entre 15 e 23, em Vila Real entre 12 e 29, em Viseu entre 11 e 29, em Bragança entre 11 e 32, na Guarda entre 12 e 27, em Coimbra entre 12 e 27, em Castelo Branco entre 15 e 34, em Portalegre entre 14 e 32, em Santarém entre 14 e 31, em Setúbal entre 15 e 30, em Évora e Beja entre 13 e 34, em Faro entre 19 e 32.