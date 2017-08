Um investimento inicial de 300 milhões de euros e um custo anual a rondar os 16 milhões. Os números do novo Hospital de Lisboa Oriental foram ontem anunciados pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado. A apresentação pública teve lugar nos Claustros do Hospital de Santa Marta numa fase em que o projeto está a ser concluído e que se aproxima o lançamento do concurso público internacional e o secretário de Estado aproveitou para salientar a importância de se tratar de uma Parceria Público-Privada (PPP).

O novo hospital será construído sem que o Ministério da Saúde tenha de desembolsar qualquer montante, disse, frisando que dos cofres públicos sairão 100 milhões de euros para material hospitalar.

Quanto aos 16 milhões de custo anual, estes estendem-se por cerca de três décadas: “A renda que teremos de pagar ao operador privado em termos de construção e manutenção andará à volta dos 16 milhões por ano [...] durante 27 anos”.

Poupança anual de 68 milhões

De acordo com as contas do executivo, este novo projeto permitirá uma poupança anual de 68 milhões de euros, dadas as condições inadequadas de algumas das unidades hospitalares de Lisboa.

É, por isso, disse Manuel Delgado “a nova unidade vai ter capacidade de nos evitar gastar a mais 68 milhões de euros por ano”.

O novo Hospital de Lisboa Oriental passará a ter serviços e valências que hoje estão em hospitais de Lisboa Central, como Santa Marta, D. Estefânia, São José, Maternidade Alfredo da Costa, Curry Cabral e Capuchos.

Além do secretário de Estado, ontem o coordenador da equipa que está a preparar a Parceria Público-Privada, Vítor Almeida, também esteve presente na sessão de apresentação pública, confirmando que se prevê que seja lançado ainda este ano o concurso: “[Prevê-se que] no final do ano de 2019 tenhamos condições para assinar o contrato para que os anos de 2020, 2021 e 2022 sejam a fase de construção”.

De acordo com o governo o novo hospital terá “26 salas de operações, cerca de 113 gabinetes de consulta externa, mais 19 de reserva, terá 26 postos para quimioterapia, e terá uma inovação em matéria da radioterapia, com três aceleradores lineares num bunker”.