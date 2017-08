O verdadeiro problema do turismo

Nos dois últimos anos temos ouvido muitos protestos contra a proliferação do turismo em Lisboa. “Os turistas vêm ver-se uns aos outros”, “os lisboetas estão a ser expulsos do centro da cidade”, “os tuk-tuks não cumprem as regras” ou “Lisboa está a tornar-se uma espécie de Disneylândia” são alguns dos comentários mais frequentes.

Não vejo a coisa assim. Se a nossa economia tem dado sinais positivos, ao turismo o devemos. Estão “a dar cabo” de Lisboa, como já ouvi dizer? Bem pelo contrário: é graças ao turismo que muito tem sido investido no património e na reabilitação urbana. O problema do turismo, infelizmente, às vezes são... os portugueses. Não o português comum, obviamente, mas o “chico-esperto” que se aproveita do fenómeno para tentar tirar proveito de forma ilícita: as figuras sinistras que oferecem droga, em pleno dia, nas zonas mais nobres da capital; os carteiristas que se aproveitam da mais pequena distração das suas vítimas; os taxistas desonestos que atravessam a Ponte 25 de Abril para levar uma pessoa do aeroporto a Belém; e os restaurantes que cobram valores exorbitantes por refeições relativamente banais.

Nesta edição falamos de um estabelecimento onde uma dourada custa uns meros 140 euros e uma mariscada para duas pessoas 250 euros. Custa a acreditar, não custa? O turismo traz vida, alegria – e dinheiro – às nossas cidades: no fim de semana passado tive oportunidade de o constatar na Ericeira, que estava animada como nunca a tinha visto, com muita gente nas ruas, restaurantes cheios e lojas bonitas. Mas atrai também os vigaristas e ladrões – e infelizmente também tive oportunidade de o constatar há poucos dias. É com estes que nos devemos preocupar e são estes que devemos combater.